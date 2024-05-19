Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Агент Джикии: «Великие люди «Спартака» не стоят выеденного яйца по сравнению с Георгием»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал уход 30-летнего россиянина из клуба в конце сезона.

— Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле. После увольнения Гильермо ситуация вокруг Джикии не изменилась — контракт с ним не продлили.

— Если вопрос стоит об отношении клуба к данному вопросу, значит, надо его адресовать в клуб, — цитирует Шпинева «РБ Спорт». — Я не буду додумывать за этих ответственных людей! Это состоятельные, великие люди — растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл». Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом — знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
39
22
Читайте также
Никита и Дарья Нагорные воспитывают сына Марка
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой на парковке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Стрепетов рассказал, что ждет хорошей игры от «Зенита» в матче с «Ахматом»

«Урал» — «Оренбург»: гости открыли счет на 3-й минуте