Агент Джикии: «Великие люди «Спартака» не стоят выеденного яйца по сравнению с Георгием»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал уход 30-летнего россиянина из клуба в конце сезона.

— Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле. После увольнения Гильермо ситуация вокруг Джикии не изменилась — контракт с ним не продлили.

— Если вопрос стоит об отношении клуба к данному вопросу, значит, надо его адресовать в клуб, — цитирует Шпинева «РБ Спорт». — Я не буду додумывать за этих ответственных людей! Это состоятельные, великие люди — растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл». Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом — знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами