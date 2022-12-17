«Монако» переиграл «Альбу», «Фенербахче» дома потерпел поражение от «Басконии»

В пятницу, 16 декабря состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своем паркете проиграл «Басконии» (70:76), «Барселона» обыграла «Панатинаикос» (74:68), «Партизан» выиграл у «Эфеса» (82:79), «Виртус» одержал победу над «Маккаби» (78:73), «Монако» переиграл «Альбу» (92:89).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 70:76 (13:21, 20:31, 23:15, 14:9)

Ф: Гудурич (14), Джекири (12), Калатес (11 + 13 подборов), Махмутоглу (11).

Б: Ховард (15), Хенри (13), Котсар (10), Костелло (10).

«Барселона» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 74:68 (28:12, 15:18, 19:21, 12:17)

Б: Веселы (15), Миротич (14), Саторански (13).

П: Бэйкон (19), Папаяннис (13), Гудайтис (10).

«Партизан» (Сербия) — «Эфес» (Турция) — 82:79 (14:10, 14:27, 25:17, 29:25)

П: Наннэлли (18), Экзам (18), Пантер (18), Лессор (13).

Э: Бобуа (30), Жижич (20), Мицич (14).

«Виртус Б» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 78:73 (20:16, 24:25, 13:19, 21:13)

В: Хэкетт (15), Теодосич (15), Шенгелия (12).

М: Браун (18), Колсон (10), Адамс (9), Нибо (9).

«Монако» (Франция) — «Альба» (Германия) — 92:89 (28:25, 24:19, 20:21, 20:24)

М: Диалло (20), Блоссомгейм (16), Окобо (11).

А: Шнайдер (15), Ло (14), Лэммерс (12), Блатт (11).