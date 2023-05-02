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«Филадельфия» начала с победы серию с «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
2 мая. «Бостон» — «Филадельфия» — 115:119.
Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» выиграла у «Бостона» в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА — 119:115. Счет в серии — 1-0.

Атакующий защитник «Севенти Сиксерс» Джеймс Харден набрал 45 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Второй матч состоится вновь на паркете «Селтикс» 4 мая. Начало — в 3.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Бостон» — «Филадельфия» — 115:119 (38:31, 28:32, 21:24, 28:32)

Б: Тейтум (39 + 11 подборов), Браун (23), Брогдон (20).

Ф: Харден (45), Макси (26), Харрис (18), Мелтон (17).

Счет в серии: 0-1.

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джеймс Харден
0
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