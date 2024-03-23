«Бостон» на выезде обыграл «Детройт». Браун набрал 33 очка

«Детройт» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:129. «Пистонс» потерпели пятое поражение подряд.

В другой встрече «Оклахома» на выезде выиграла у «Торонто» — 123:103. «Тандер» одержали четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Оклахома-Сити» — 103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)

Т: Дик (21), Олиник (16), Агбаджи (12), Нвора (12).

О: Гилджес-Александер (23), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (18 + 10 подборов).

«Детройт» — «Бостон» — 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)

Д: Уайзмен (24), Айви (16), Каннингем (15), Эвбуомван (14).

Б: Браун (33), Притчард (20), Уайт (19 + 11 передач), Порзингис (19).