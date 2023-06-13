Девять человек получили огнестрельные ранения во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА

Девять человек получили ранения при стрельбе во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА, сообщает CBS.

Инцидент произошел утром 13 июня около стадиона «Болл Арена», на котором проходил пятый матч финальной серии между «Денвером» и «Майами» (94:89). Благодаря победе «Наггетс» выиграли серию со счетом 4-1 и стали чемпионами.

Стрельба произошла через 3,5 часа после завершения матча в районе с наибольшим скоплением болельщиков. Из девятерых пострадавших трое находятся в критическом состоянии, жизни остальных шестерых людей ничего не угрожает.

Подозреваемый был оперативно опознан и взят под стражу полицией, у него также зафиксировали ранение.

«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА. Самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф стал сербский центровой клуба Никола Йокич.