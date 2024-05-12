Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о гостевой победе над «Зенитом» (1:0).

— Прекрасный матч. Боевой! Получил истинное удовольствие. Игра прошла на высочайшем эмоциональном уровне, борьба на каждом участке поля. Ни к одному футболисту нельзя предъявить претензии по самоотдаче! Все максимально пытались использовать свое техническое мастерство, показать тактическую выучку. Конечно, какие-то ошибки тоже были. Куда без них? Но я уверен, что таких матчей должно быть как можно больше в РПЛ. Тогда на трибуны придет 40-50-60 тысяч зрителей! Нужно поблагодарить обе команды за это действо! Цена ошибки была очень высока. Причем обе они были совершены в первом тайме.

— Какие?

— Тороп неудачно выбивал мяч, попал в своего защитника, и Вендел не реализовал шикарный момент. Обляков вынес из пустых ворот. Ну, и конечно, пенальти. Тут уже вопросы к Кассьерре. Как можно было так наступить на ногу сопернику в своей штрафной?! На ровном месте привез 11-метровый, который в итоге стал решающим. Очень рад за армейцев.

— Наиграли ли москвичи на победу?

— На мой взгляд, да. Заслуженная победа. Понятно, у «Зенита» было больше моментов. Но ЦСКА своего шанса дождался. Армейцы бились, пластались, отстояли этот результат. Теперь с нетерпением ждем кубковую встречу.

— Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе питерцев или им банально не везет?

— В четырех последних турах «Зенит» набрал всего одно очко. Результат говорит сам за себя. Игровой кризис — наверное, слишком громкое выражение. Но какой-то системной игры не наблюдается. Да, отдельные футболисты могут что-то создать. Например, Педро удачно вышел на замену. Но в целом... Мне кажется, тут дело скорее в психологии. Когда ты пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация в итоге притупляется. Думаешь, что в любом случае дожмешь соперника. Но, получается, за одной осечкой последовала другая. И ситуацию выправить все сложнее и сложнее. Отсюда столько потерь очков. При этом ничего еще не решено. «Динамо» получило шикарный шанс выйти в лидеры. Если бело-голубые этого не сделают, думаю, «Зенит» в итоге возьмет титул (разговор состоялся до начала матча «Балтика» — «Динамо»).

Опасный момент у ворот Михаила Кержакова. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

— Тороп сегодня не напомнил вам молодого Акинфеева?

— Талантливый парень. Какие два блестящих сейва в концовке! Но не стоит забывать и про его ляп в первом тайме, о котором сказал выше. Хороший вратарь с серьезными перспективами. Уверенный в себе, без нервов, легкий, летучий!

— Как оцените судейство Иванова? Зенитовцы считают, что он должен был удалять Заболотного.

— Отвечу так. Сегодня судья не отвечал уровню матча. Считаю, на такие игры нужно назначать более опытного и квалифицированного арбитра. А то столько непонятных моментов... Совершенно разные трактовки, очень долго решения принимал. По-разному оценивал фолы. За одно нарушение желтая, за другое — нет. Мне кажется, эту игру можно было доверить, например, Карасеву.