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Сегодня, 18:35

Ибака обвинил Перкинса в распространении слухов про Дюрэнта и Уэстбрука

Руслан Минаев
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Экс-форвард «Оклахомы» Серж Ибака заявил, что бывший центровой «Тандер» Кендрик Перкинс распространял слухи про Кевина Дюрэнта и Расселла Уэстбрука.

«Хоть я и разочарован, но нисколько не удивлен такими действиями человека, который получил свою работу, нарушив правила поведения в раздевалке и распространяя ложь о двух своих бывших товарищах по команде, таких как Кей Ди и Расс.

Когда у Кевина или Расса была плохая игра, ты критиковал их за спинами. Ты не был лидером в раздевалке, а затем продолжил делать то же самое в СМИ. Я понимаю, что всем нужно выполнять свою работу, чтобы прокормить семью, но ты являешься доказательством того, что не все умеют делать это с достоинством», — написал Ибака на своей странице в соцсети.

В данный момент Перкинс работает экспертом и аналитиком на ТВ.

Оклахома-Сити Тандер
Кевин Дюрант
Кендрик Перкинс
Рассел Уэстбрук
Серж Ибака
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