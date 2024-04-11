Холидэй стал четвертым игроком в истории НБА, подписавшим 100-миллионный контракт в 33 года

Разыгрывающий защитник Джру Холидэй подпишет новый контракт с «Бостоном». Соглашение будет рассчитано на четыре года, за которые 33-летний американец заработает 135 миллионов долларов.

Холидэй стал четвертым игроком в истории НБА, который заключил 100-миллионный контракт в возрасте старше 33 лет. Он присоединился к Леброну Джеймсу, Стефену Карри и Элу Хорфорду.

В этом сезоне Холидэй сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 12,5 очка, 5,4 подбора и 4,9 передачи.