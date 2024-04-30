Восхитились патриотизмом — и послали. МОК не первый раз не допускает Россию

Сто лет назад спортивные чиновники могли пойти навстречу россиянам, но не захотели.

Принято считать, что в XX веке из России произошло четыре волны миграции. Сейчас некоторые российские спортсмены тоже ищут новые страны, чтобы пробиться на международные старты, порой этот поиск заканчивается переездом. Федерации реагируют по-разному — есть лояльные, которые стараются не мешать спорт и политику и допускают спортсменов с российским паспортом. Есть те, которые против даже русского духа на своих мероприятиях. МОК выбрал промежуточную политику — с февраля 2022-го по март 2023-го он был против участия россиян в соревнованиях, но затем выпустил рекомендации, в которых попытался отделить наших спортсменов от государства, но все же пригласить вернуться.

Похожий проект был ровно 100 лет назад, и тоже перед Олимпиадой в Париже. Но и тогда, и сейчас остается очевидным — непосредственно на судьбы атлетов плевать всем высоким сторонам.

Как началась Россия на Олимпиадах?

Официальная российская делегация в эпоху империи на Олимпиаде существовала лишь раз — в 1912 году. Но, конечно, история россиян на Играх началась гораздо раньше, с самых первых в Афинах в 1896-м. Самым первым участником новых Олимпиад из России должен был стать Николай фон Риттер — и он в последний момент не вышел на старт, потому что... потерял свой талисман. Хотя заявился на греко-римскую борьбу, стрельбу из карабина и фехтование на рапирах. Русский член МОК Алексей Бутовский писал: «Лучше было бы, конечно, если б он и не записывался, так как этим он только лишний раз обратил всеобщее внимание на отсутствие русских».

Далее было золото на Играх-1908 года фигуриста Панина-Коломенкина, война — и к Олимпиаде-1920 Россия подошла совсем другой — разделенной гражданской войной и с огромным количеством людей в эмиграции, причем как раз из тех социальных сфер, кто мог позволить себе занятия спортом.

Фото Global Look Press

Проект перед Парижем

Именно тогда на повестке впервые возник вопрос о принципах отбора на Игры спортсменов. Сейчас, например, МОК официально учредил сборную беженцев, но все равно заявки на Игры посылают сборные стран. Команда AIN, то есть нейтральных атлетов, собранная индивидуально, — один из первых примеров такого способа приглашения на Игры в новейшей истории.

Примерно то же самое еще в 1920-м и 1924 годах хотел провернуть князь Лев Урусов — член МОК с 1910-го по 1933 год, энтузиаст спорта в России, а после революции — активист за рубежом. В 1920 году на территории России даже еще не закончилась Гражданская война, более того — к лету белым под руководством барона Врангеля удалось достичь локальных успехов, и правительство Юга России, к примеру, официально признавала Франция и другие европейские страны поменьше.

Интересный факт на полях: сейчас принято считать, что Советский Союз сам бойкотировал Олимпиады. Это не совсем так — в 1920-м Советская Россия попыталась принять участие в Играх и послала заявку на восемь атлетов, но та была проигнорирована. Через четыре года снова подалась — но снова была «послана» в ответ. И уже в 1928 году Советы сами решили проводить Всесоюзную Спартакиаду назло буржуям.

В 1924-м вопросов о реальном правительстве в России уже не было, но у Урусова как члена МОК был красивый проект допуска к участию в Играх в Париже двух команд наравне — русскоэмигрантской и советской. Как свидетельствуют источники того времени, МОК «восхитился патриотизмом князя, но отклонил предложение».

Формальный предлог, конечно, был. Страны Запада не признавали факт существования советского государства, а эмигранты не представляли какую-либо страну. Но Франция, в которой так заметна была наша белая эмиграция, не стала показывать свое гостеприимство — хотя бы так, как делает сейчас.

Александр Алехин. Фото Global Look Press

Чемпионы без флага

Между тем русская эмиграция сделала немало для мирового спорта. Особняком пример «французского» шахматиста Александра Алехина, но можно упомянуть Александра Финна, наездника, ставшего родоначальником конноспортивной школы в Италии. Харбинец Онисим Панкратов — первый русский, решившийся на велопробег вокруг земного шара. «Русский японец» Василий Ощепков в 1930-х годах создал самбо, князь Игорь Трубецкой едва не попал в «Формулу-1».

Да, чаще всего русским приходилось брать гражданство новой страны — хотя делали они это нехотя и надеялись на скорый крах большевизма. Во многом ради россиян в 1922 году Лига Наций придумала так называемый нансеновский паспорт — но выступать по нему было невозможно. Впрочем, иногда находились исключения.

Лояльнее всех к русским отнесся теннис. В 1929 году в Париже была основана Российская лаун-теннисная федерация, в которую вошли эмигрантские клубы со всего мира. Проводился чемпионат зарубежной России, но главное — федерацию включили в международную ITF (тогда аббревиатура была иная), и россияне, как сейчас, выступали на международных турнирах без страны. Например, Сергей Родзянко в 1932-м дошел в таком статусе до второго круга Уимблдона. Хотя были и более успешные результаты под другими флагами — граф Михаил Сумароков-Эльстон играл в миксте с великой француженкой Сюзанн Ленглен, в честь которой назван один из главных кортов «Ролан Гаррос». Ида Адамова под флагом Франции стала первой русской женщиной-участницей турнира «Большого шлема» и в паре была финалисткой «Ролан Гаррос» 1935 года.

До такого раскола, как тогда, слава богу, нам далеко. Но мораль такова: если и сто лет назад МОК вел себя подобным образом, российским спортсменам нужно иметь в виду — рассчитывать можно только на себя.