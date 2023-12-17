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Сегодня, 10:12

Карри первым в НБА преодолел отметку в 3500 точных трехочковых

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри первым в истории НБА достиг отметки в 3500 реализованных трехочковых.

17 декабря «Уорриорз» на своей площадке обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 124:120. 35-летний Карри в этой встрече реализовал шесть трехочоквых бросков и первым в истории лиги преодолел отметку в 3500 точных трехочковых в матчах регулярного чемпионата НБА. Всего на его счету 3505 реализованных бросков из-за трехочковой дуги.

Второе место по этому показателю у завершившего карьеру Рэя Аллена — 2973 реализованных трехочковых, на третьей позиции — зашитник «Клипперс» Джеймс Харден — 2801 точный бросок из-за дуги.

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
Джеймс Харден
Рэй Аллен
Стефен Карри
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