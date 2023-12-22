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Сегодня, 13:55

Кириленко вошел в список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Андрей Кириленко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РФБ Андрей Кириленко вошел в список кандидатов на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2024 году, сообщает сайт НБА.

Также в число номинантов включен тренер Владимир Кондрашин, под руководством которого мужская сборная СССР стала чемпионом Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене и выигрывала золотые медали чемпионатов мира и Европы. Претендует на попадание в Зал славы и бывший тренер сборной России Дэвид Блатт.

42-летний Кириленко — чемпион Европы 2007 года, бронзовый призер Олимпиады- 2012 в Лондоне, провел 13 сезонов в НБА.

В Зал славы баскетбола имени Нейсмита включают спортсменов, внесших большой вклад в развитие баскетбола.

Финалисты 2024 года будут объявлены 16 февраля 2024 года на Матче всех звезд НБА.

Баскетбол
НБА
Андрей Кириленко
Владимир Кондрашин
Дэвид Блатт
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