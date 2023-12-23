«Филадельфия» переиграла «Торонто». Макси и Эмбиид оформили дабл-даблы

«Филадельфия» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:111.

Разыгрывающий защитник Тайриз Макси стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 33 очка и 10 передач.

«Филадельфия» с результатом 20-8 идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Торонто» располагается на 12-й строчке — 11-17.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» 121:111 (28:37, 33:21, 32:31, 28:22)

Ф: Макси (33 + 10 передач), Харрис (33), Эмбиид (31 + 10 подборов),.

Т: Сиакам (31), Пелтль (19), Ануноби (12), Барнс (12).