«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс»

«Клипперс» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112.

В другой встрече «Шарлотт» потерпел поражение от «Миннесоты» — 117:123.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Голден Стэйт» — 113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20)

К: Джордж (25), Харден (21), Леонард (20), Зубац (12), Тайс (12), Пауэлл (12).

Г: Карри (22 + 11 передач), Др. Грин (21), Муди (21), Томпсон (17).

«Шарлотт» — «Миннесота» — 117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)

Ш: Розир (23), Бриджес (22), Вашингтон (18), Хэйворд (17), Миллер (14).

М: Таунс (28), Гобер (26 + 12 подборов), Рид (23), Конли (14 + 10 передач).