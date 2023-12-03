«Бруклин» обыграл «Орландо». Бриджес набрал 42 очка

«Бруклин» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:101. «Нетс» прервали 9-матчевую победную серию «Мэджик».

Форвард Микэл Бриджес стал самым результативным игроком встречи, набрав 42 очка.

В другой встрече «Детройт» на своем паркете проиграл «Кливленду» — 101:110. «Пистонс» потерпели 17-е поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Орландо» — 129:101 (43:22, 30:29, 25:34, 31:16)

Б: Бриджес (42), Динуидди (22), Томас (20), К. Джонсон (14).

О: Ф. Вагнер (20), Энтони (20), Банкеро (19 + 10 подборов), М. Вагнер (18).

«Детройт» — «Кливленд» — 101:110 (30:25, 18:29, 34:31, 19:25)

Д: Каннингем (23), Богданович (22), Дюрен (17 + 12 подборов), Хэйс (13).

К: Гарлэнд (22), Струс (22), Митчелл (20), Аллен (19 + 12 подборов).