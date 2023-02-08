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НБА

Сегодня, 23:03

Майкл Джордан прокомментировал рекорд Леброна Джеймса по очкам за карьеру в НБА

Руслан Минаев
Майкл Джордан.
Фото Global Look Press
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Легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан прокомментировал рекорд форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству очков за карьеру в НБА (38 390).

Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).

«Поздравляю Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства», — цитирует Джордана TMZ.

Джордан за карьеру набрал 32 292 очка и находится на 5-м месте в списке самых результативных игроков в истории лиги.

Источник: TMZ
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
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