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Сегодня, 12:00

«Файзуллаева скоро продадут. Соболев мог бы блистать, как Дзюба. А он все самоутверждается». Непомнящий — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Непомнящий поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Спартака» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото «СЭ»
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Известный отечественный тренер, бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий — о предстоящем дерби со «Спартаком».

Это не последний сезон Акинфеева

— Кто будет защищать ворота армейцев в дерби?

— По-моему, все очевидно. Акинфеев. Ему просто дали небольшую передышку. У Торопа потенциал, конечно, есть. Но на сложный матч поставят Игоря.

— У вас нет ощущения, что это последний сезон Игоря Владимировича в ЦСКА?

— Нет, я так не думаю. Он еще поиграет.

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— Дисквалификации Роши, Дивеева и Файзуллаева — катастрофа для команды Федотова?

— Да уж... Потери серьезнейшие! Форс-мажор! Нет основного центрального защитника. А красно-белые в матче с «Ростовом» были эффективными в атаке. Именно поэтому на бумаге фаворит «Спартак». Но мы же знаем, как команда Федотова может собраться, изыскать резерв, когда, казалось бы, все против нее.

— Федотов так прокомментировал действия Роши и Дивеева в поединке с «Ахматом»: «Глупейшие удаления на ровном месте».

— Конечно, этих красных карточек вполне можно было избежать. Роша вступил в борьбу, но очень неаккуратно! А по Дивееву... Тут сложно что-либо комментировать.

— Кто заменит Рошу в центре обороны?

— Либо молодой Агапов, либо опытный Набабкин. Все-таки склоняюсь к тому, что сыграет Кирилл.

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Файзуллаев реализует себя лучше Дзагоева

— После матча злые языки стали говорить, что Файзуллаев специально получил желтую, чтобы поскорее уехать в молодежную сборную Узбекистана.

— Нет, я в это не верю. Не производит он на меня впечатления такого парня. Если вспомнить эпизод, Аббос потерял мяч, догонял, пытался отобрать... Так получилось. Обидно. Считаю его одним из открытий нынешнего сезона в РПЛ. Находка!

— Но спадов в игре не избежал.

— Согласен. Но это было связано с плотным графиком. Он все-таки играл на Кубке Азии. Приехал и через какое-то время вернулся на свой уровень.

— В чем ему еще надо прибавить?

— По мне, парень без особых изъянов. Когда он в порядке, глаз радует! Его спады — норма для молодых игроков, которые первый сезон проводят в РПЛ. Они не умеют себя еще регулировать. Опытный футболист знает, когда можно чуть отпустить вожжи, когда опять включиться по полной, лучше рассчитывают силы по дистанции.

— Файзуллаев не напоминает вам молодого Дзагоева?

— Нет, они по манере игры сильно отличаются. Дзагоев был хитрющим из хитрющих! Файзуллаев играет на других скоростях. Считаю, Аббос больше заряжен на успех, на развитие карьеры. Мне, во всяком случае, так кажется. Думаю, его ждет более светлое игровое будущее, чем у Алана. Файзуллаев ярче раскроется.

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— Надолго ли он в ЦСКА?

— Думаю, уедет либо по ходу, либо по окончании следующего сезона. В одно из трансферных окон.

— Вот как?

— Видно, что парень играет во взрослый футбол. Наверное, агенты уже проводят определенную работу. Конечно, жаль терять такого исполнителя. Такие футболисты украшают РПЛ. Досадно, когда способные ребята уезжают в Европу и там сидят на лавке... Надо выбрать железный вариант, чтобы постоянно играть за рубежом.

— Кто заменит Файзуллаева в предстоящей встрече с красно-белыми?

— Давила.

— Как он вам весной?

— В ряде матчей РПЛ чилиец выглядел весьма ярко. Но я пока повременил бы с серьезными выводами. В целом ожидал большего. На мой взгляд, покинувшие армейцев Карраскаль и Медина посильнее Давилы. Он их не превзошел.

— А от Облякова ждете большего? Или Иван достиг своего потолка?

— Дело не в том, что он достиг предела своего мастерства. Проблема в другом. В ЦСКА, к сожалению, ему приходится часто менять позиции. Конечно, хорошо, когда игрок универсален. Но Обляков — точно не опорник! Это игрок второй линии атаки или даже первой. В опорной зоне Иван теряет свои лучшие качества, козыри. Поэтому не до конца реализовывает свой потенциал. Повторюсь, в данном случае все зависит от правильного амплуа.

Футболист ЦСКА Федор Чалов
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не думаю, что Чалов будет ведущим игроком в «Монако»

— Чалов забил два гола в трех последних трех турах, а до этого четыре матча «молчал». У вас есть к нему вопросы?

— Сейчас у меня к Федору нет никаких претензий. Абсолютно никаких! Просто ему надо постоянно играть. Он прибавляет через матчи. Чалову противопоказано присаживаться на скамейку. Когда его оставляют в запасе, это прежде всего работает против него.

— Вам понятно его желание уехать в Европу?

— Да. Но, как заметил выше, мне это не очень нравится. Чалову нет резона ехать в средний или слабый чемпионат.

— А в лигу из топ-5?

— У меня есть сомнения, что он там заиграет.

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— Вы его не видите, скажем, в «Монако»?

— На ведущих ролях? Вряд ли. Хотя, конечно, многое зависит от того, к какому тренеру ты попадешь. А этот вопрос довольно сложный.

— С Мусаевым ЦСКА угадал?

— Потенциал у него большой. Ему еще надо окрепнуть, тогда проявит себя ярче. Но все-таки не звезда.

— Кто лидер нынешнего ЦСКА?

— Игоря Акинфеева, понятное дело, вынесем за скобки. Я очень сожалею, что против «Спартака» не выйдет на поле Роша. Он с харизмой, со стержнем. Знаю, что весомую роль в раздевалке играет Дивеев. Но, увы, нечасто принимает участие в матчах.

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зиньковскому пора становиться лидером. А он робеет

— Как вам «Спартак» при Слишковиче? Ожидали, что команда так преобразится после отставки Абаскаля?

— Ой, «Спартак» крайне сложно анализировать и что-то предсказывать. Эту команду, как говорится, не просчитать.

— Почему?

— Во-первых, после ухода Абаскаля красно-белые провели всего два матча. Не та выборка. Так что по-прежнему не понимаю, чего стоит ждать от подопечных Слишковича. В какой момент они блеснут, а в какой провалятся.

— Матч с «Ростовом» вас не убедил?

— Считаю, москвичи сыграли на своем уровне. Тут дело не только в «Спартаке». «Ростов» наошибался на 10 матчей вперед! Столько «подарков» на ровном месте! Пока рано говорить о психологической и игровой стабильности красно-белых.

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— Кого вы считаете лидером команды в отсутствие Промеса? От кого исходит основная угроза армейцам?

— Как это ни парадоксально, но те футболисты, которых я считаю ведущими, далеко не всегда проходят в состав! Тот же Соболев для меня точно лидер. Мне очень нравится Литвинов. Но даже при Слишковиче Руслан выходит только на замену. Причина? Не мне судить, просто констатирую факт.

— Зиньковский?

— По идее, ему пора бы выходить на ведущие роли. Но он почему-то все еще робеет. Во всяком случае, у меня складывается такое ощущение со стороны.

— Как вам Угальде?

— Знаете, парень с хорошими качествами. Невысокий, юркий, со скоростью, с ударом. Защитникам против него не так-то легко. В общем, вроде бы все при нем, но пока КПД оставляет желать лучшего. Не блеснул. О чем это говорит? РПЛ не такой уже простой турнир, здесь с ходу не каждый легионер может заиграть в полную силу.

Футболист «Спартака» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Соболев все время на нервах. Его надо успокоить!

— Вы упомянули Соболева. В матче с «Ростовом» Александр вышел на замену, отдал голевой пас. Но, по мнению судейских экспертов, успел наиграть на удаление...

— Конечно, наиграл! В том-то и его беда. Соболев все время на нервах. Его надо успокоить!

— Каким образом?

— Соболеву надо понимать, что он игрок основного состава, что он состоялся, что никакие ошибки на поле и вне его ему уже не прощаются. А Александр все мучается, терзает себя из-за того, что не всегда проходит в состав... Рефлексия.

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— В ноябре прошлого года вы сказали про него следующее: «С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Не увидели изменений в его поведении за это время?

— К сожалению, нет. Обидно за него! Этот парень мог бы блистать, как Дзюба в его лучшие годы в «Зените», когда Артем чувствовал себя комфортно. А Соболев этого комфорта не ощущает. Почему? Тренер должен дать ему почувствовать, что верит в него. У Соболева как у футболиста есть все необходимые качества. Абсолютно все! Умеет забивать, есть голевое чутье, навязывает борьбу, способен выдать хороший, обостряющий пас, есть спортивное нахальство.

— Но зачем же он выходит при счете 3:1 и начинает размахивать руками, бить локтями?

— Самоутверждается там, где не нужно! Все же идет от головы.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
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