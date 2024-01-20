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Сегодня, 08:57

50 очков Джеймса и Дэвиса не помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин»

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома проиграли «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:130.

В составе хозяев 50 очков на двоих набрали Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. У «Нетс» 33 очка на счету Кэма Томаса.

«Индиана» на выезде проиграла «Портленду» — 115:118.

У «Пэйсерс» дебютировал Паскаль Сиакам, который был выменян у «Торонто». Камерунец набрал 21 очко.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Индиана» — 118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)

П: Грант (37), Брогдон (30), Уокер (13+12 подборов)

И: Тернер (29+12), Сиакам (21), Халибертон (21+17 передач)

20 января. Портленд. «Moda Center».

«Лейкерс» — «Бруклин» — 112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)

Л: Дэвис (26+12 подборов), Джеймс (24+11 подборов), Расселл (20 очков)

Б: Томас (33), Клэкстон (22+14 подборов), Динвидди (19)

20 января. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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