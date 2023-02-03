«Лейкерс» одержали 2 победы подряд после возвращения Энтони Дэвиса — форвард набрал в этих матчах 58 очков

«Лейкерс» одержали две победы подряд с возвращением Энтони Дэвиса после травмы — над «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) и «Индианой» (112:111). Обе команды находятся или находились на момент матча в зоне попадания в плей-офф НБА.

В матче против «Индианы» на счету Дэвиса 31 очко, 14 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота. В игре против «Нью-Йорка» он набрал 27 очков, 9 подборов и 2 перехвата.

Дэвис пропустил 5 с половиной недель из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы и стрессовой реакции после этого перелома.

Следующий матч «Лейкерс» проведут на выезде против «Нью-Орлеана» 5 февраля.