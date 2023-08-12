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Сегодня, 17:43

«Лейкерс» сыграют с «Финиксом» в первом домашнем матче сезона НБА

Руслан Минаев
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«Лейкерс» примут «Финикс» в первой домашней игре сезона-2023/24 НБА, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Встреча пройдет 26 октября. Таким образом, форварды Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт могут сыграть впервые с 2018 года.

В прошлом сезоне «Лейкерс» завершили регулярку на 7-м месте на «Западе». «Финикс» — на 4-м месте. В плей-офф «Лос-Анджелес» дошел до финала конференции и уступили «Денверу» 0-4 в серии. «Санз» проиграли «Наггетс» в полуфинале конференции со счетом 2-4.

Помимо этого, 26 октября встретятся «Милуоки» и «Филадельфия». 1 ноября «Лейкерс» сыграют с «Клипперс».

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Финикс Санс
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