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Сегодня, 19:14

Спортивный директор «Спартака» Амарал объяснил назначение Станковича главным тренером команды

Руслан Минаев
Деян Станкович.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

45-летний серб возглавит команду с сезона-2024/25. С тренером подпишут двухлетний контракт.

«Дело не только в титулах. На наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу. Своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола.

Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность. Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь», — цитирует Амарала пресс-служба красно-белых.

«Спартак» в середине апреля уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. С того момента команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
Томаш Амарал
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