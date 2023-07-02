Сабонис подписал 5-летний контракт с «Сакраменто» на 217 миллионов долларов

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис подписал новые контракт с клубом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Соглашение рассчитано на 5 лет и 217 миллионов долларов.

Отмечается, что зарплата 27-летнего литовца в следующем сезоне будет пересмотрена, а к контракту добавятся еще 4 года.

Действующий 4-летний контракт игрока на сумму 75 миллионов долларов истекает в конце сезона-2023/24. В предстоящем сезоне его зарплата составит 19,4 миллиона.

Его средние показатели в сезоне-2022/23 — 19,1 очка, 12,3 подбора и 7,3 передачи в 79 матчах. В этом году Сабонис был включен в третью символическую сборную сезона, а также был вызван на Матч всех звезд НБА.