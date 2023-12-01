Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:15

«Майами» переиграл «Индиану». Халлибертон оформил дабл-дабл с 46 очками

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Майами» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 142:132. «Хит» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Разыгрывающий защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 46 очков и 10 передач.

В других встречах «Бруклин» дома проиграл «Шарлотт» (128:129), «Нью-Йорк» победил «Детройт» (118:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Шарлотт» — 128:129 (37:31, 34:42, 35:29, 22:27)

Б: Томас (26), Бриджес (22), Клэкстон (20 + 14 подборов), К. Джонсон (15).

Ш: Розир (37 + 13 передач), Бриджес (23), Хэйворд (22), Макгауэнс (14).

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 118:112 (31:17, 23:37, 31:33, 33:25)

Н: Брансон (42), Рэндл (29 + 10 подборов), Барретт (15), Дивинченцо (12).

Д: Каннингем (31), Хэйс (23), Сассер (17), Дюрен (10 + 12 подборов).

«Майами» — «Индиана» — 142:132 (33:38, 31:35, 33:27, 45:32)

М: Батлер (36 + 10 подборов), Хакес (24), Ричардсон (19), Д. Робинсон (16), Лаури (15).

И: Халибертон (46 + 10 передач), Топпин (23), Б. Браун (15), Тернер (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Шарлотт Хорнетс
0
Читайте также
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
КДК дисквалифицировал Галактионова, Баринова и Кордобу
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Хьюстоном»