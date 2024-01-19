41 очко Брансона помогло «Нью-Йорку» обыграть «Вашингтон»

«Нью-Йорк» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:109. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 41 очко.

В другой встрече «Торонто» на своем паркете проиграл «Чикаго» — 110:116.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 113:109 (22:22, 24:23, 27:27, 40:37)

Н: Брансон (41), Рэндл (21), Дивинченцо (19), Ануноби (19).

В: Пул (24), Бэгли (20 + 11 подборов), Кузма (15), Авдия (15).

«Торонто» — «Чикаго» — 110:116 (27:38, 31:25, 28:27, 24:26)

Т: Барнс (31), Барретт (17), Б. Браун (15), Куикли (12).

Ч: Дерозан (24), Вучевич (24 + 14 подборов), Уайт (23), Уильямс (12).