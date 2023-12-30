«Портленд» победил «Сан-Антонио», «Клипперс» обыграли «Мемфис»

Сегодня, 09:00
«Портленд» обыграл «Сан-Антонио» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 134:128.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Келдон Джонсон, набравший 29 очков.
В параллельной встрече «Клипперс» победили «Мемфис» — 117:106.
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Сан-Антонио» — 134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)
П: Брогдон, Грант (оба — 27), Уокер (25)
С: Джонсон (29), Васселл (22), Макдермотт (18)
30 декабря. Портленд. Moda Center.
«Клипперс» — «Мемфис» — 117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)
К: Джордж (23), Харден (16 + 13 передач), Зубац (15 + 20 подборов)
М: Джексон, Смарт (оба — 22), Морант (19 + 10 передач)
30 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.