Трансферы РПЛ: как обновится «Спартак» и избавится ли «Локомотив» от Дзюбы?

Сегодня, 10:30
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Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
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Пришли
-
Возможные переходы
з. С. Волков («Краснодар»)
Ушли
з. Д. Круговой (ЦСКА, свободный агент, летом)
Возможные переходы
п. Клаудиньо («Палмейрас»)
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ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
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Пришли
з. Д. Круговой («Зенит», свободный агент, летом)
Возможные переходы
з. Артем Гуца («Калуга»)
Ушли
-
Возможные переходы
з. М. Лукин («Спартак»)
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Спартак
Москва
Главный тренер
Владимир Слишкович (и.о.)
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Пришли
-
Возможные переходы
гл. тр. О. Бурук («Галатасарай»)
Ушли
-
Возможные переходы
в. Свинов (российские и зарубежные клубы)
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Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
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Пришли
з. У. Сако («Арда», выкуп)
Возможные переходы
з. Иг. Калинин («Факел», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
н. Е. Голенков («Локомотив»)
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Ахмат
Грозный
Главный тренер
Магомед Адиев
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Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
н. М. Конате («Динамо»)
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Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Мурад Мусаев
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Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Давид Деограсия
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Пришли
з. Х. Томпсон («Коло-Коло», выкуп)
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
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Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
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Пришли
в. А. Митрюшкин («Химки», летом)
Возможные переходы
з. Рыбчинский («Балтика», окончание аренды)
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Динамо
Москва
Главный тренер
Марцел Личка
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Сочи
Сочи
Главный тренер
Роберт Морено
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
з. В. Дркушич («Нант»)
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Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Океджеф («Риверс Юнайтед»)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
п. Н. Салтыков («Локомотив», летом)
Возможные переходы
-
|
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Саша Илич
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
н. Т. Сулейманов («Локомотив», свободный агент, летом)
Возможные переходы
з. Толстопятов («Спартак», окончание аренды)
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Факел
Воронеж
Главный тренер
Игорь Черевченко
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Д. Черняков («Металлург» Лп, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Поярков («Ростов», окончание аренды)
|
Рубин
Казань
Главный тренер
Рашид Рахимов
|
Пришли
-
Возможные переходы
н. Лисакович («Балтика», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
-
|
Балтика
Калининград
Главный тренер
Сергей Игнашевич
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. Ал. Корякин («Родина», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Рыбчинский («Локомотив», окончание аренды)
Клубы в таблице расположены по итоговой таблице чемпионата России-2022/23.