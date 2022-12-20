Грайнер намерена возобновить карьеру в мае. Хочет собирать полные залы

Пока бывшая баскетболистка УГМК не допускает антироссийских выпадов.

Бриттни Грайнер вернулась в США после 293 дней в российской тюрьме. Многие ожидали, что двукратная олимпийская чемпионка будет раздавать интервью медиа, которые поддерживали баскетболистку и ее семью в трудное время. Однако пока 32-летняя спортсменка ограничилась лишь несколькими цитатами. И они далеко не скандальные. Во-первых, Бриттни дала четко понять, что хочет продолжить свою игровую карьеру и не собирается менять клуб. Она подпишет новый контракт с «Финиксом», который выбрал центровую под первым номером драфта 2013 года. Во-вторых, Грайнер призвала президента США вернуть всех осужденных за границей американцев на родину. Сама она готова поспособствовать обмену Пола Уилана, который отбывает 16-летний срок в России за шпионаж.

Бриттни Грайнер. Фото Global Look Press

Верность «Меркури»

Грайнер выступает в женской НБА с 2013 года. Напомним, что сезон за океаном не самый длинный, обычно он длится с конца мая до середины октября. Остальное время главные звезды WNBA проводят в клубах из России (с сезона-2022/23 лига запретила своим игрокам подписывать контракты с российскими командами), Китая, Турции, Испании, Польши, Израиля... Грайнер делала так всю карьеру. Первые два сезона в профи она провела в Китае, а с 2015 года выступала за УГМК. В Екатеринбурге она выиграла четыре титула Евролиги и шесть раз становилась чемпионкой России. Важный нюанс в этой истории — деньги. В НБА Бриттни зарабатывала около 200 тысяч долларов за сезон, в России — около миллиона.

После инцидента с наркотиками в аэропорту Шереметьево у Грайнер вряд ли появится желание покидать США, при этом она намерена продолжить свою карьеру. «Хочу прояснить одну вещь: я намерена играть в баскетбол за «Финикс Меркури» в этом сезоне, — приводит слова Грайнер Yahoo Sports. — Также я с нетерпением жду возможности сказать спасибо тем, кто поддерживал меня публично, публиковал посты в мою защиту в социальных сетях. Скоро у меня появится такая возможность».

Это хорошая новость для «Меркури» — франшизы, которую Гринер представляет всю свою карьеру в США и где выиграла чемпионский титул на второй год в лиге (сезон-2014/15). Двукратная олимпийская чемпионка является свободным агентом и, учитывая статус одного из лучших игроков в истории WNBA, могла бы выбрать любой из 11 других клубов WNBA. Например, «Лос-Анджелес Спаркс», «Нью-Йорк Либерти» или «Вашингтон Мистикс». Вместо этого она предпочла остаться в «Финиксе». И теперь постарается набрать игровую форму к маю 2023 года.

Свой первый матч нового сезона «Меркури» должны провести 19 мая в гостях со «Спаркс», а через четыре дня «Финикс» сыграет первую домашнюю игру против «Чикаго Скай».Олимпийская чемпионка, участница Матча звезд женской НБА Нафиса Коллиер уверена, что на каждый матч Грайнер будут собираться полные трибуны. «Она будет привлекать много внимания СМИ и болельщиков. Думаю, что в новом сезоне на всех играх «Меркури» будет аншлаг». Обычно игры WNBA не пользуются большим спросом фанатов. Аншлаги бывают разве что на финальных играх. И то не всегда.

Бриттни Грайнер. Фото Global Look Press

Новая миссия?

Хотя опросы общественного мнения показывают, что почти половина американцев не поддержали решение правительства США обменять Грайнер на россиянина Виктора Бута. Более двух третей избирателей-республиканцев (69%) выступали против сделки. При этом больше половины (51%) категорически против. Большинство демократов одобрили обмен, однако «решительно за» только 34 процента опрошенных избирателей демократической партии. Почти половина независимых избирателей (48%) выступали против сделки (по данным исследовательской компании Morning Consult). Многих американцев не устраивает, что Грайнер была обменяна раньше, чем бывший морпех Пол Уилан, который был осужден в России за шпионаж в июне 2020 года.

При этом адвокат Уилана Владимир Жеребенков отметил, что его клиент с пониманием отнесся к сложившейся ситуации. «Два месяца назад американская сторона предложила обменять Уилана и Грайнер на Бута. Но российская сторона была готова к обмену только один на один, — объяснил «СЭ» адвокат. — Американская сторона предпочла Грайнер, потому что это девушка. Это гуманно, если женщина будет обменяна первой».

Сама Грайнер также заявила, что попытается помочь Полу вернуться на родину. «Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы намерены вернуть домой также Пола Уилана и остальных американцев, — заявила в интервью The Guardian американская баскетболистка. — Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Я также призываю всех, кто сыграл свою роль в моем возвращении домой, продолжать прилагать усилия для возвращения остальных граждан США. Каждая семья заслуживает того, чтобы воссоединиться».

Напомним, что Грайнер была задержана 17 февраля этого года в аэропорту Шереметьево. В ее багаже таможенники нашли так называемое гашишное масло. В августе суд приговорил спортсменку за контрабанду наркотиков к девяти годам тюрьмы и штрафу в миллион рублей. В ноябре после отклонения апелляции баскетболистка была отправлена в колонию, расположенную в Мордовии. Грайнер провела в российских СИЗО и колонии в общей сложности почти десять месяцев. 8 декабря баскетболиста была отправлена домой (после помилования) в обмен на осужденного в США россиянина Бута.