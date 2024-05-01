Два очка Кузнецова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина» выиграла у «Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» выиграли серию — 4-1. Российский нападающий Евгений Кузнецов реализовал буллит и сделал одну голевую передачу. Его одноклубник и соотечественник Андрей Свечников отметился одним голом. Во втором раунде плей-офф «Каролина» сыграет против «Рейнджерс», которые победили «Вашингтон» (4-0). НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч «Каролина» — «Айлендерс» — 6:3 (3:1, 0:2, 3:0) Голы: Терявяйнен — 2 (Джарвис, Слэвин), 1:23 — 1:0. Свечников — 1 (бол., Джарвис, Бернс), 3:13 — 2:0. Райлли — 1 (бол., Барзал, Нельсон), 3:54 — 2:1. Кузнецов — 2 (буллит), 13:22 — 3:1. Нельсон — 2 (Палмиери, Пулок), 23:47 — 3:2. Сизикас — 1 (Барзал, Пулок), 39:38 — 3:3. Друри — 1 (Шей, Нечас), 44:36 — 4:3. Ноесен — 3 (Шей, Кузнецов), 44:44 — 5:3. Джарвис — 3 (п.в.), 58:21 — 6:3. Вратари: Андерсен — Варламов (55:31 — 55:46, 57:10 — 58:21). Штраф: 8 — 2. Броски: 38 (21+9+8) — 25 (4+11+10). Наши: Кузнецов (10.46/2/+2), Орлов (19.55/4/-1), Свечников (13.46/6/-2) — Романов (17.28/0/0). 1 мая. Роли. PNC Arena. 18874 зрителя. Счет в серии: 4-1.