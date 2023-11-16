Швед заявил, что доволен прогрессом «Шаньси»: россиянину уже предлагают новый контракт

Защитник «Шаньси», бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Швед в интервью «СЭ» отметил, что постарается помочь команде повторить лучший результат в ее истории.

— Если все будет хорошо складываться, то, может, останешься в Китае надолго и станешь местной легендой?

— Далеко не загадываю. Хотя уже пошли разговоры про контракт на следующий год. Говорю, ребята, я только начал. Давайте посмотрим, как все будет развиваться.

— Самый высокий результат в истории «Шаньси» — это полуфинал CBA в сезоне-2011/12. Есть желание помочь клубу как минимум повторить этот результат?

— Конечно. У нас классная команда. Постепенно сыгрываемся. Если в первых двух играх было много поспешных бросков, через руки, то сейчас все гораздо более осмысленно. Разыгрываем комбинации, ищем свободные зоны. Мне нравится наш прогресс. Хотел бы сказать спасибо своему агенту, что смог найти мне такой вариант, болельщикам из России, кто продолжает следить за моей карьерой. Мне очень приятно ваше внимание.