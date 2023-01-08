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«Жертва двойной морали». Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 отсидел за контрабанду

Светлана Афанасьева
Иван Дворный.
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В СССР знаменитому баскетболисту Ивану Дворному испортили карьеру, объявив его фарцовщиком.

Классический пятый номер, игрок сборной СССР по баскетболу, парень, выполнявший очень много силовой работы на паркете, — таким был Иван Дворный. Да, он не играл в финальном матче на Олимпиаде-1972 года, но он был заметен на площадке в других, не менее важных встречах того турнира и так же, как и остальные члены сорной СССР, навсегда вписал свое имя в золотую историю нашего баскетбола.

Хотелось приодеться и приобуться

После легендарных трех секунд, которые потрясли весь мир и прервали гегемонию американских баскетболистов на Олимпийских играх (ранее в течение семи олимпийских турниров золото выигрывала сборная США), советские игроки вернулись на Родину героями. Им рукоплескали, ими восхищались, они стали настоящими звездами, но в денежном эквиваленте победа не принесла им той прибыли, с которой они могли бы больше не думать о своем будущем или будущем своих семей.

«Основной заработок в те годы — не зарплата и премиальные, а поездки за рубеж. Первые челночники — это мы, спортсмены. Без конца что-то продавали. В основном икру. Кто поотчаяннее, провозил валюту. Поверьте, не было в делегации человека, который бы не приторговывал. Даже чекисты, которые читали нам лекции о том, что спекулировать — плохо, пересекая границу, первым делом интересовались, куда бы икорочку пристроить. Эпоха двойной морали», — говорил олимпийский чемпион Сергей Тараканов в интервью «СЭ».

 
&laquo;Челночная торговля&raquo; была обычным явлением для советских спортсменов. «Первые челночники — это спортсмены». Как нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР

В те годы в СССР за рубеж могла выезжать очень ограниченная группа людей. В основном это были политики, артисты и спортсмены. Поэтому небольшие заработки подтолкнули всех к «челночеству».

«Это нынешние спортсмены сегодня преуспевают, зарабатывая на себя, своих детей, а звезды — даже на внуков. А тогда... К тридцати карьера, как правило, заканчивалась. Ленинградские звезды имели квартиры (неженатые — однокомнатные), машину «Жигули» или — высшая мечта — «Волгу», дипломы об окончании вузов — все. Финансовых запасов минимум, образования — еще меньше (в институтах числились, но не учились), а стало быть, без профессии. Ну и с минимумом здоровья: это физкультура его увеличивает, а большой спорт еще как урезает... Ну и пока играли на высшем уровне и были молодыми, хотелось же приодеться и приобуться. Поэтому все и искали дополнительный заработок», — отмечала чемпионка мира и Европы вдова Александра Белова Александра Овчинникова в разговоре с «СЭ».

Баскетболисты исключением не были. Денег не хватало, поэтому занятие контрабандой казалось им решением финансовых проблем.

Его из Америки уже ждали

«Весной 1973-го сборная выезжала на товарищеские игры в США. Я в Штаты из-за травмы ехать отказался и встретился с командой в Перу, где ФИБА проводила международный баскетбольный фестиваль. Возвращение из Перу предстояло все равно через Нью-Йорк, где мои товарищи оставили свой благоприобретенный в Америке багаж. Когда я увидел складированные в номерах советских атлетов и их тренеров коробки, я понял, что добром это не кончится. Комнаты были буквально забиты барахлом. Имущество, сложенное в номере Сашки Белова, украшала как венец всего этого великолепия скакавшая по коробкам маленькая обезьянка, которую наш центровой где-то по случаю приобрел. При норме личного багажа в 20 кг у наших было на каждого, наверное, килограмм по 200. В аэропорту Нью-Йорка от переплаты за чудовищный перевес нас спасло только то, что едва введенная в строй высокотехнологичная американская система учета и транспортировки багажа не выдержала нашего натиска и немедленно сломалась», — писал в своей книге «Движение вверх» олимпийский чемпион Сергей Белов.

 
Александр Белов. Уголовка, суды, дисквалификации, страшная болезнь. Трагическая история легенды советского баскетбола Александра Белова

Возможно, баскетболисты рассчитывали на то, что на Родине их багаж не будут тщательно досматривать, как это было с советскими хоккеистами после Суперсерии 1972 года, с которой они вернулись тоже легендами. И не были удостоены досмотра в аэропорту. Но сборную СССР по баскетболу ждало самое большое разочарование в жизни. Еще до их вылета из Штатов на Родине уже готовились «брать» их с поличным. Особенно «настроены» пограничники были на Ивана Дворного.

«Он и Арзамасков баловались фарцовкой. Оба были в разработке. Когда в Свердловске арестовали каких-то спекулянтов, те указали: поставляет нам все Дворный. И его из Америки уже ждали», — говорил олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов в беседе с «СЭ».

«Чужой!» Закрывают в клетку»

«По прилете в Шереметьево сборную сразу взяли в кольцо. Быстро стало ясно, что ловили в основном ленинградцев. Их проверяли особенно тщательно. Как выяснилось впоследствии, в серьезной разработке был Ваня Дворный, занимавшийся провозом контрабанды в промышленных объемах, а главное — по совсем небезобидному перечню наименований. Говорили, что в списке его достижений были налаженные поставки драгоценных камней и металлов...» — писал в своей книге Сергей Белов.

Трясти начали всех. И, возможно, удалось бы отделаться штрафами и изъятием. Если бы не опасная находка в одном из чемоданов.

«Было ясно, что мы попали под серьезный замес. Опять на проверку багажа каждого из членов делегации таможенники тратили по полтора-два часа. Вскоре после начала досмотра случилось непредвиденное — в пенале одного из столов, на которых досматривали багаж, нашли боевой пистолет и пачку патронов к нему. Перетрясли каждого, однако никто, разумеется, не признался в причастности к находке. Оружие осталось бесхозяйным, но обстановка резко накалилась. К нам стали относиться как к настоящим преступникам. Не улучшила настроение таможенникам даже обезьяна, внезапно выскочившая из Сашкиного багажа. Несчастное животное арестовали и препроводили на таможенный склад. Самому Сашке было уже не до обезьяны...» — писал в «Движении вверх» Белов.

Но когда в багаже Жармухамедова нашли еще один пистолет, стало понятно, что легко отделаться не получится.

«Смит и Вессон» 22-го калибра. Тогда я не разбирался, потом узнал. Боже, что началось! Меня завели в отдельную комнату, примчался комитетчик (сотрудник КГБ. — Прим. «СЭ»), допрашивали до утра. Вывалили из пакетов «Беретту» с патронами: «Ваши?» — «Нет!», — вспоминал Жармухамедов в интервью «СЭ».

 
Алжан ЖАРМУХАМЕДОВ. Фото Юрия ГОЛЫШАКА, &quot;СЭ&quot;. Алжан Жармухамедов: пистолет для чемпиона

Вещи Дворного перебирали не менее тщательно, чем у остальных членов сборной, и в итоге самого младшего — Ивана и самого подозрительного — Алжана сотрудники органов решили сделать «крайними». И если Жармухамедов каким-то чудом смог избежать серьезных последствий, то Дворный попал под каток репрессивной системы по полной программе.

«Уже на следующий день с меня сняли «заслуженного», вывели из сборной, запретили выступать за ЦСКА. К моему счастью, ЦСКА проиграл первый матч чемпионата. Звонят: «Срочно вылетай в Тбилиси!» В одночасье дисквалификацию отменили. Вступился министр обороны Гречко. Он произнес знаменитую фразу: «У каждого офицера должен быть пистолет». Поручился за меня и председатель Спорткомитета Сергей Павлов», — рассказывал Жармухамедов «СЭ».

Дворный получил статью 78 УК СССР. Контрабанда. «Наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки».

«В тюрьме отсидел девять месяцев. Потом ленинградские Кресты, суд, приговор — 3 года строек народного хозяйства, этап. Сколько буду жить, столько буду помнить. Идешь — голову вниз, руки за голову, охранники травят нас собаками, кричат: «Чужой!» Закрывают в клетку. 30 лет уже прошло, а я до сегодняшнего дня не могу оклематься. Ничего не забыл, ничего не отболело...» — вспоминал Иван Дворный в 2002 году во время общения с газетой «Труд».

Иван Дворный.
 
 

Две пары джинсов испортили всю жизнь

За Дворного боролись до самого конца. Тренер Владимир Кондрашин делал все возможное и невозможное для освобождения центрового. И в итоге это сработало. Ивана отпустили по УДО через полтора года. И его не просто освободили, но разрешили играть. Форварда быстро забрал себе под крыло «Спартак» из Владивостока, а через два года он перешел в московское «Динамо», но играть в «милицейской» команде Дворный не смог по собственным внутренним противоречиям. В итоге, поскитавшись через всю страну, в возрасте 28 лет он завершил профессиональную карьеру баскетболиста.

«Две пары джинсов испортили мне всю жизнь. Мы все время после заграничных поездок что-нибудь привозили. Просто в этот раз поймали человека, который помогал мне продавать эти вещи, а он сдал меня. А может быть, какие-то люди не простили мне переход из Свердловска в Ленинград?» — рассказывал Дворный в интервью «Спорту День за Днем» в 2012 году.

Но даже много лет спустя Иван утверждал, что не считает себя виноватым.

«Я помогал людям, привозил им нормальные джинсы, нормальную обувь. Какая вина? О чем вы говорите? Я же не вагонами эти вещи оттуда возил. Хотя некоторые меня до сих пор называют контрабандистом», — рассказывал Дворный «Омским новостям».

Я крестьянин, не белоручка

В 1980-м Иван вернулся в родную Ясную Поляну под Омском. Работал 14 лет слесарем, 6 лет пожарным, занимался пчеловодством, а для себя играл в баскетбол за заводские команды «Шинник» и «Локомотив».

«К тому времени у меня уже была семья, двое детей. Чтобы их прокормить, приходилось быстро осваиваться. К тому же я крестьянин, не белоручка. Когда стало совсем невмоготу, поехал в Америку, штат Огайо. Там проработал почти год — мыл полы в магазинах. Там работал друг. Он мне предложил, я согласился. При оформлении визы очень помогла грамота почетного жителя Балтимора (Дворный получил ее во время турне по Америке в 1973 году. — Прим. «Чемпионата»). Она послужила для меня пропуском в США. Для того чтобы чистить туалеты и мыть полы, не нужно знать английский язык. Я просто приходил и качественно делал свою работу. Мною были довольны. Я мог бы жить там, но с 2003 года олимпийским чемпионам в России стали выплачивать президентскую премию — 15 тысяч рублей. Я решил, что мне этих денег хватит, и вернулся домой», — вспоминал олимпийский чемпион в разговоре с «Омскими новостями».

 
9 сентября 1972 года. Мюнхен. СССР - США - 51:50. Впереди - самое интересное. Три секунды, которые потрясли мир

Хоть Иван и вернулся на Родину, но не скрывал, что мысли остаться в Штатах посещали его. «Отправляясь в Америку, хотел остаться там навсегда. Теперь знаю, что не могу там жить. Очень тяжело без близких. Все время вспоминал родную Ясную Поляну. У меня ведь там мать, брат. Приезжаю, беру ружьишко и брожу по окрестностям. В Америке просто так не побродишь. Да и вообще — другая страна», — говорил Дворный Sibnovosti.

Но все же Иван вернулся. На родине он мог заниматься своим любимым хобби — пчеловодством. «Мама всегда говорила, что нужно подаваться в город. Там, мол, больше шансов в люди выйти. А мне и в деревне было хорошо. Любил я родной край. А еще у меня увлечение было — пчелами заниматься. Ох, и умные они...» — рассказывал Иван в беседе с корреспондентом Sibnovosti.

Кроме того, появилась работа, связанная напрямую с баскетболом. Он стал президентом Федерации баскетбола Омской области. А также вошел в состав тренерского штаба баскетбольного клуба «1716» в должности тренера-консультанта. Но долго проработать ему не удалось. 22 сентября 2015 года Ивана не стало. Рак легких.

И несмотря на то что в интервью 2002 года газете «Труд» Дворный говорил: «Я понимаю, что, наверное, не прав, но в голове постоянно сидит: не играл бы я в баскетбол, пахал бы в деревне — не сидел бы в тюрьме. Может, вообще жизнь лучше сложилась бы».

Десять лет спустя, уже в 2012 году, переосмыслив и пережив очень многое, Иван все же не жалел, что в его жизни был баскетбол. «Вы представьте себе: «Юбилейный», полный зал, ты выходишь на площадку, болельщики ждут от тебя победы — все это незабываемые моменты. По ночам во сне я продолжаю играть и забивать сверху», — говорил олимпийский чемпион «Омскому спорту».

Олимпиада
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