ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ

25 октября, 21:49
ЦСКА одержал победу над «Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 112:84.
Самым результативным игроком встречи стал Даниил Коско из минской команды (22 очка). У ЦСКА больше всего очков набрал Антон Астапкович (19).
Армейцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков за 6 игр. Белорусский клуб идет на последней строчке (6 очков в 6 встречах).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — МИНСК — 112:84 (29:23, 30:26, 24:15, 29:20)
25 октября. Москва. «Мегаспорт».
Ц: Астапкович (19), Уэйр (14), Жан-Шарль (14)
М: Коско (22), Огунгбеми-Джексон (16), Мотовилов (16)