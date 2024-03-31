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Единая лига ВТБ

31 марта, 15:54

«Зенит» победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» в гостях обыграл «Енисей» в матче группы А второго этапа Единой лиги ВТБ — 98:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трент Фрэйзер, набравший 30 очков.

«Зенит» занимает третье место в группе А. «Енисей» замыкает таблицу из шести команд.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:98 (20:19, 27:34, 12:17, 20:28)

Е: Ратэн-Мэйс (23), Мартин (19), Бич (18)

З: Фрэйзер (30), Моэрман (20), Карасев (17)

31 марта. Красноярск. «Арена-Север»

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
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