«Зенит» победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

31 марта, 15:54
«Зенит» в гостях обыграл «Енисей» в матче группы А второго этапа Единой лиги ВТБ — 98:79.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трент Фрэйзер, набравший 30 очков.
«Зенит» занимает третье место в группе А. «Енисей» замыкает таблицу из шести команд.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:98 (20:19, 27:34, 12:17, 20:28)
Е: Ратэн-Мэйс (23), Мартин (19), Бич (18)
З: Фрэйзер (30), Моэрман (20), Карасев (17)
31 марта. Красноярск. «Арена-Север»