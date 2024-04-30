Карасев должен был давать вторую желтую Волкову еще на 48-й минуте. В потерянных очках в Самаре «Краснодар» должен винить только себя

Обозреватель «СЭ» — о матчах 26-го тура РПЛ.

Мусаев был взвинчен с первых минут. А команда такова, каков ее тренер

Скажу сразу — заниматься популизмом и переносить ответственность за упущенный в Самаре «Краснодаром» шанс обогнать «Зенит» с самих «быков» на судью Сергея Карасева не собираюсь.

Как минимум потому, что Сергей Волков должен был получить вторую желтую карточку не на 64-й минуте, а на 48-й, когда на бровке исподтишка схватил за самое болезненное для мужчин место Никиту Салтыкова. Это выглядело подло и в динамике осталось незамеченным судейской бригадой, тем более что сам игрок «Крыльев» хоть и скорчился на траве от боли, но театр пантомимы для Карасева устраивать не стал.

После этого, при всей симпатии к «Краснодару» и его гонке за золотом, мне очень хотелось, чтобы Волков персонально был в этом матче как-то наказан. И испорченная карма его настигла. Александр Черников, перед которым было море свободного пространства, зачем-то отдал ему слабый, беспечный пас в недодачу, тот же Салтыков его перехватил, и Волков, забыв, что у него желтая карточка, задержал соперника руками. Хорошо, хоть теперь не за то самое место.

Мой коллега Александр Бобров считает, что нарушение не заслуживало желтой карточки, но это был срыв перспективной атаки — перед быстрым Салтыковым открывалась на левом фланге большая свободная зона. Поэтому и по конкретному эпизоду основания для второго «горчичника» у Карасева имелись, а уж по матчу... Не стал бы исключать, что по ходу второго тайма его проинформировали о пропущенном моменте, а дальше рефери уже искал повод. И нашел. Не сомневаюсь, что наказывать за это его никто не будет.

Незасчитанный гол того же Волкова на седьмой минуте? Четкого повтора, где была бы видна игра рукой, я не видел. Зато видел толчок соперника в спину во вратарской площадке. А еще отметил взвинченность и Мурада Мусаева (получившего в этот момент желтую карточку), и игроков «Краснодара» с первых секунд игры, стремление расплескать силы и эмоции не на футбол, а на споры с судьями. Главный тренер вместо того, чтобы это у своих футболистов пресечь, подал им пример такого же поведения.

Мурад Мусаев. Фото ФК «Краснодар»

Известно, что команда такова, каков ее тренер. Нервозность Мусаева передалась его игрокам. Несколько туров назад «Краснодар» в очном матче, хорошо сыграв с «Зенитом» первый тайм, провалил второй и проиграл. Казалось, чемпионская гонка окончена. Но петербуржцы вдруг успокоились, заснув на ходу, и проиграли «Рубину» с «Динамо» без единого забитого гола, показав откровенно плохой футбол. «Быки» получили удивительный шанс обскакать чемпиона на вираже. Но думаю, что в первую очередь именно Мусаев не справился с нервами.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

После игры он назвал матч хорошим, говорил, что 65 минут — до удаления — был доволен игрой. Чем там особо можно было оставаться довольным, учитывая, что на кону борьба за золото, а в соперниках — пусть и симпатичный, но уже не имеющий турнирной мотивации клуб, не знаю. После первого тайма, когда команды были в равных составах, «Крылья» вели и по общему числу ударов — 4:3, и в створ — 3:1. За тайм оба соперника не наработали по ожидаемым голам даже на один в совокупности. Нет, игра, соглашусь, была живенькой, но голодный претендент на золото должен затягивать узел на горле середняка-соперника с гораздо большей безжалостностью.

Что касается судейства, то что, разве у Игоря Осинькина было меньше поводов для вопросов? На первых минутах за довольно грубый фол в центре поля Карасев не показал желтую карточку Тормене — а если бы в самом начале игры центральный защитник «Краснодара» «сел» на предупреждение и играл с оглядкой на этот факт, «Крылья» явно от такого выиграли бы.

Не говоря уже о «стенке» Горшкова и Рахмановича в краснодарской штрафной на 45-й минуте, когда Черников уже через мгновение после удара Горшкова по воротам врезался ему в ногу. В таких эпизодах мы не раз видели пенальти (что вызывает у меня чувство протеста, поскольку удар нанесен, эпизод «заигран», и всю жизнь в футболе было именно так, сообразно логике), но Карасев предпочел обойтись без него. В том числе и потому, что судьям рекомендовано назначать такие 11-метровые только в случае явных безрассудных действий обороняющегося игрока.

Как это было, например, во вчерашнем полуфинале молодежного Кубка Азии Узбекистан — Индонезия, в результате команда Аббосбека Файзуллаева впервые вышла на Олимпийские игры. Капитан узбекистанцев Жасур Жалолиддинов (помните же молодого локомотивского таланта, который при весьма спорных обстоятельствах оказался в клубе, но не сыграл за него ни матча?) получил от соперника удар открытыми шипами по тому самому месту, за которое Волков схватил Салтыкова. При этом до того индонезиец выбил мяч, но продолжил движение ноги и поставил, так сказать, печать шипами, б-р-р-р. После просмотра ВАР судья показал ему красную несмотря на то, что тот играл в мяч. Именно за безрассудство. Здесь Карасев его не обнаружил, хотя при желании — мог.

Еще один эпизод, который был способен вызвать (и вызвал) недовольство Осинькина, случился в добавленное к первому тайму время, когда вместо пяти обещанных минут Карасев продолжал матч семь — и не свистнул, когда на седьмой самарцы выбили мяч и «быки» со своей половины начали новую атаку. Тогда-то Осинькин и всплеснул руками, но «Краснодар» довел мяч до штрафной хозяев. И лишь после очередной разрядки напряженности судья дал свисток на перерыв. А если бы случилась не разрядка, а гол?

«Краснодару» следовало бы подумать, как лишь при получасе игры в меньшинстве, в котором миллион команд выигрывали, он еле удерживает эти 0:0, по ударам в створ в целом за матч проигрывает 1:7, и это не считая попадания в штангу Костанцы на 79-й и в перекладину — Печенина на 87-й; почему Матвей Сафонов, первый вратарь сборной России, дважды выбивает мяч на соперников, почему Волков при имеющейся желтой карточке сначала хватает человека за причинное место, а затем его же — за корпус.

Джон Кордоба и Хуниор Алонсо после матча с «Крыльями Советов». Фото ФК «Краснодар»

За туры, что работает Мусаев, он набрал больше очков, чем «Зенит» и «Динамо». А опережает его только «Балтика»

Не могу сказать, что мне совсем не понравился «Краснодар» в этом матче. Он играл симпатичнее, чем «Зенит» с «Динамо» и чем «Спартак» и ЦСКА в дерби между собой. Но стальной хватки, которая нужна в такой ситуации претенденту на чемпионство, у него не чувствовалось. И многие сразу начали вспоминать предшественника Мусаева, с которым-де такого бы ни за что не случилось.

Да кто может знать, что случилось бы, а что — нет? В шести турах при старом-новом тренере у «Краснодара» 11 очков — три победы, две ничьих и то самое поражение от «Зенита». Правда, больше чем в мяч (2:0) был обыгран только «Факел», который вообще перестал забивать, а 4:3 в Нижнем Новгороде и 3:2 у «Балтики» (все три команды входят в замыкающую группу) — на тоненького. Глядя на состояние воронежцев и нижегородцев в последнее время — два очка на двоих в последних шести турах, — реальным достижением в этом перечне можно считать только выигрыш у калининградцев.

Тем не менее за отрезок в шесть туров при Мусаеве «Краснодар» с 11 очками делит 2-4-е места со «Спартаком» и «Крыльями Советов», уступая только... «Балтике», у которой 12. То есть из клубов, ведущих борьбу за титул, его команда за это время набрала больше всех: у «Зенита» — 10, у «Динамо» — 9. В общем, не все так однозначно. Но то, как отработал Мусаев момент, когда имелся психологически важнейший и очень реальный для его команды шанс выйти на чистое первое место, мне не понравилось.

А еще намного больше не понравилась кампания, развернутая в том числе руководителями РФС против футболиста «Рубина» Руслана Безрукова, откровенно пошутившего про «денежки из «Краснодара». К Александру Дюкову отношусь как к адекватному человеку и руководителю, потому его реакция на это вызывает у меня большое недоумение. Видимо, там, где вопрос касается «Зенита», шутить вообще нельзя.

Интересно, «Динамо» после троллинга Александра Медведева старой записью тоже на комитет по этике вызовут? Или по эстетике? А может, и дело откроют, как некие вдруг всплывшие юристы настаивают в отношении Безрукова? Это какое-то безумие, право. И если комитет по этике, КДК и кто угодно еще парня реально накажут, это будет настоящий позор. И футболисты больше вообще ничего живого никогда говорить не будут.

Дымовая завеса пущена такая, что я бы сквозь нее с несколько более пристальным интересом посмотрел на предельную жесткость «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром», первый фол в котором хозяева совершили на Эдуарде Сперцяне секунде на четвертой, еще не выйдя из центрального круга. И люто биться продолжали до последней секунды. Что только похвально для команды, идущей в середине таблицы, но не вполне для нашего футбола характерно. И тем более для «Крыльев» — команды скорее техничной, чем бойцовской.

Сергей Юран. Фото ФК «Пари НН»

Минус Ташуев и Юран. Пригласит ли Ивича «Краснодар» на вручение медалей?

Тем временем в каждом туре случаются отставки тренеров, которые еще по осени казались неприкосновенными, — в прошлый раз Сергея Ташуева из «Факела», теперь Сергея Юрана из «Пари НН». Что лишний раз подтверждает зыбкость, неустойчивость тренерской профессии. Тут уже не только в России, а везде.

Ташуев, который за чисто постановочные качества у нас очень уважаем, снова не отработал с командой даже одного полного сезона — в его карьере в РПЛ такого не было еще ни разу. Вероятно, колючий характер где-то столкнулся с таким же у гендиректора Романа Асхабадзе, который вполне мог бы выразиться так же, как Андрей Червиченко в фильме «Время «Спартака»: «Для меня тренера выгнать — что сигарету выкурить». Долго у этого руководителя тренеры не работают никогда, какие бы ни показывали результаты.

У Юрана зимой произошли большие изменения в составе, и тренер, намеревавшийся построить более атакующую и комбинационную команду, чем осенний образец, вдруг начал проигрывать один матч за другим. Всего их набралось шесть, три из которых — без дисквалифицированного капитана Кирилла Гоцука, полноценно заменить которого оказалось некем. Юран начал нервничать, срываться на судей, случился скандал-мем с «опоссумами». А ведь, казалось, насколько все было благополучно до Нового года...

1:5 в Грозном стали развязкой. Хотя, например, Магомеда Адиева после 1:7 от «Балтики» не тронули, после чего клуб из Грозного выдал уже трехматчевую победную серию — над ЦСКА, «Сочи» (при всей специфике той победы) и «Пари НН». И взлетел из зоны прямого вылета уже на 10-е место.

Хотелось бы послушать и Ташуева, и Юрана — опытных людей, у которых что-то не заладилось. Почему-то мне кажется, что оба после такого будут за возвращение к системе «весна-осень», чтобы сезон был цельным и его хребет не ломался посередине. За то же наверняка был бы и Ивич, кабы знал, что это такое — «весна-осень». Он-то всегда играл по нынешней, только без таких пауз, как в России. Последнее и сыграло для него роковую роль.

Владимир Ивич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И я вот думаю — если «Краснодар» станет-таки чем... нет, не буду произносить это слово, а скажу другое: хватит ли благородства пригласить в этом случае Ивича на чествование, вручить ему медаль? Да и серебряную, и бронзовую — при условии их достижения — тоже? Пусть даже он ставит несвойственный «быкам» футбол...

Но об этом говорить рано. А пока лучше привести календарь оставшихся конкурентам матчей.

«Зенит»: «Факел» (г), ЦСКА (д) — и это между двумя матчами с армейцами же в финале Пути РПЛ Кубка России, «Ахмат» (г), «Ростов» (д)

«Краснодар»: «Ахмат» (д), «Спартак» (г), «Сочи» (г), «Динамо» (д). Кубка у него нет.

«Динамо»: «Сочи» (д), «Балтика» (г), «Крылья Советов» (д), «Краснодар» (г). У бело-голубых также как минимум полуфинал Пути регионов Кубка России со «Спартаком».

Я понимаю только то, что ничего не понимаю.

И это замечательно. Хотя бы это.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру