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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:20

Форвард «Пари НН» Апич перешел в «Ле-Ман»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Сербский форвард Драган Апич расторгнул контракт с «Пари НН» по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт команды.

По информации источника, баскетболист продолжит свою карьеру во французском «Ле-Мане».

«Расторжение контракта с Драганом стало взаимным решением. Апича перестал устраивать уровень его игры, поэтому он решил сменить обстановку и получить игровое время в менее сильном клубе. Благодарим его за сезоны, которые он провел в команде», — приводит слова президента нижегородской команды Сергея Панова сайт «Пари НН» .

Апич выступал за нижегородцев с лета 2022 года. В 2023 году он вместе с командой стал обладателем Кубка России.

В этом сезоне 28-летний серб в Единой Лиге ВТБ в среднем набирал 7,7 очка, делал 3,9 подбора и 0,8 передач в 20 матчах.

Источник: БК Пари НН
Баскетбол
БК Нижний Новгород
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