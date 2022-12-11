Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

11 декабря, 17:07

«Нижний Новгород» победил «Енисей»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Нижний Новгород» на своей площадке победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы выиграли со счетом 73:67.

Самым результативным игроком матча в составе «Нижнего» стал Драган Апич, набравший 19 очков. В составе «Енисея» лучшую результативность показал Орландо Коулмен, также набравший 19 очков.

«Нижний Новгород» одержал третью победу подряд и занимает шестое место в таблице Единой лиги, «Енисей» проиграл третий матч кряду и располагается на 10-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Енисей» (Красноярск) — 73:67 (19:23, 16:20, 19:10, 19:14)

БК Енисей
БК Нижний Новгород
0
Читайте также
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Форвард УНИКСа Рейнольдс — о матче с «Зенитом»: «Нас ожидает сложная игра»

Лукич — о победе над «Енисеем»: «У «Нижнего» было топливо на 60 км, но мы сумели проехать 120»