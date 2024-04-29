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Сегодня, 22:15

Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеист «Флориды» Сергей Бобровский
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Кто станет лучшим вратарем лиги?

Сергей Бобровский в свои 35 лет вновь вошел во вратарскую элиту НХЛ. По крайней мере так считают генменеджеры клубов лиги, включившие российского голкипера в число трех претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Уже не принято вспоминать, какую критику получал Бобровский в первые годы после подписания контракта с «Флоридой», надо признать, критику абсолютно заслуженную. Но за последние два сезона Боб показал, что его контракт нельзя считать неудачей для «Пантерз».

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Конкурентами Сергея за «Везину» стали Тэтчер Демко из «Ванкувера» и Коннор Хеллибак из «Виннипега». Если смотреть статистику, то Бобровский лучше обоих по числу сухих матчей и коэффициенту надежности.

Но стоит залезть чуть глубже, и россиянин тут же становится аутсайдером. Разница между пропущенными шайбами и их ожидаемым количеством делает фаворитом Хеллибака: вратарь «Виннипега» должен был пропустить на 33 гола больше, чем он реально пропустил. Вторым по этой метрике идет Демко — 22 гола. А Сергей Бобровский не входит даже в пятерку.

Хоккеист «Флориды» Сергей Бобровский
Фото USA Today Sports

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер тоже считает, что российского вратаря не должно быть в топ-3.

«Хеллибак и Демко — достойные кандидаты. Лично я бы поставил Биннингтона третьим. Бобровский провел отличный сезон, но для меня он не вошел бы и в пятерку лучших. Странно видеть его здесь», — написал Грейнджер.

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Удивлен наличием россиянина в списке финалистов и журналист ESPN Грег Вышински: «Сергей Бобровский не был даже лучшим вратарем своей команды, не говоря о топ-3 в НХЛ».

Тем не менее уже восьмой год подряд российские вратари попадают в топ-3 номинантов на «Везину». Сам же Бобровский может выиграть эту награду в третий раз за карьеру — абсолютный рекорд среди россиян. Кроме него «Везину» получали Андрей Василевский и Игорь Шестеркин. Оба удостаивались этой награды по разу.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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