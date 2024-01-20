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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:57

«Парма» победила «Енисей» и обошла красноярцев в таблице Единой лиги ВТБ

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«Парма» дома обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:81.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард хозяев Би Джей Джонсон и защитник красноярцев Ксавьер Ратэн-Мэйс, набравшие по 29 очков.

«Парма» и «Енисей» одержали по 13 побед в 23 матчах Единой лиги ВТБ. Пермская команда опережает красноярскую по дополнительным показателям.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 87:81 (25:17, 30:25, 19:18, 13:21)

Баскетбол
БК Енисей
БК Парма (Пермь)
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