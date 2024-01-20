«Парма» победила «Енисей» и обошла красноярцев в таблице Единой лиги ВТБ

Сегодня, 14:57
«Парма» дома обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:81.
Самыми результативными игроками встречи стали форвард хозяев Би Джей Джонсон и защитник красноярцев Ксавьер Ратэн-Мэйс, набравшие по 29 очков.
«Парма» и «Енисей» одержали по 13 побед в 23 матчах Единой лиги ВТБ. Пермская команда опережает красноярскую по дополнительным показателям.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма-Пари» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 87:81 (25:17, 30:25, 19:18, 13:21)