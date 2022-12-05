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Единая лига ВТБ

Сегодня, 04:13

Паскуаль — о победе над «Астаной»: «Нельзя сказать, что мы играли отлично, но вместе с тем и нельзя сказать, что мы плохо выступали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу над «Астаной» (88:66) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Спасибо руководству клуба за организацию данного матча в академии баскетбола «Зенит», я знаю, что это было непросто. Если же говорить про игру, то мы контролировали ход встречи начиная со второй четверти. Нельзя сказать, что мы играли отлично, но вместе с тем и нельзя сказать, что мы плохо выступали. Сейчас мы просто должны готовиться к следующему матчу», — приводит пресс-служба клуба слова Паскуаля.

Команда из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, а «Астана» идет на последней строчке.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/7471
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Паскуаль провел 150-й матч на посту главного тренера «Зенита»