30 очков Курича помогли «Зениту» обыграть «Астану»

«Зенит» дома победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:79.

Самым результативным игроком сине-бело-голубых стал Кайл Курич, набравший 30 очков. У казахстанского клуба такое же количество очков у Маркелла Джонсона.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Астана» находится на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» — 95:79 (28:26, 19:15, 29:17, 19:21)

21 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».