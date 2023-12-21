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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:43

«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:73.

Больше всего очков в игре набрал защитник екатеринбуржцев Гарретт Нэвелс — 20. В краснодарской команде самым результативным стал Джейлен Барфорд — 19 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Уралмаш» — восьмое.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 98:73 (28:15, 27:26, 22:17, 21:15)

21 декабря. Краснодар. «Баскет-холл».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш
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