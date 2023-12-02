«Локо» вырвал сумасшедшую концовку у УНИКСа. Гости растеряли преимущество в 22 очка

Пока действующие чемпионы проваливают матчи с основными конкурентами.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 82:75 (12:21, 14:25, 26:16, 30:13)

«Локомотив-Кубань»: Акун-Перселл (19), Барфорд (16 + 7 подборов), Мартюк (15)

УНИКС: Димитриевич (18), Кулагин (17 + 6 подборов), Комолов (9)

Краснодар. «Баскет-Холл». 4877 зрителей

«Локомотив-Кубань» отыгрался с «-22» и вырвал домашнюю победу над УНИКСом. Это самый крупный камбэк сезона! В начале третьей четверти казалось, что хозяева будут разгромлены (26:48), но за полторы минуты до конца команда Александра Секулича вышла вперед (74:71) и уже не оставила сопернику никаких шансов. Очень здорово концовку встречи провели не только лидеры хозяев Барфорд и Акун-Перселл, но и Мартюк. Центровой сборной России в последнее время не был похож сам на себя, зачастую проигрывая место в ротации другому молодому таланту Кириллу Елатонцеву. Но в матче недели Андрей ярко напомнил о себе.

Разные половины

Стоит отметить и Елатонцева. Воспитанник «Локо» вышел в стартовой пятерке и за первую четверть отметился сразу тремя блок-шотами. Впрочем, это было единственное светлое пятно краснодарцев в первой половине. Гости были очень эффективны в атаке (особенно Димитриевич и Кулагин, на двоих набравшие 25 очков), а с возвращением Маркоса Найта показали мастер-класс в защите. За 20 минут игрового времени краснодарцы при сумасшедшей поддержке своих фанатов набрали всего 26 очков (девять из них на счету MVP ноября Девона Акун-Перселла), пропустив почти в два раза больше.

В начале третьей четверти УНИКС получил максимальное преимущество после точного дальнего попадания Комолова («+22»). Все шло к тому, что матч недели закончится разгромом, но тут свои броски наконец-то начал попадать Барфорд. Три точных трехочковых подряд от снайпера краснодарцев и эффектный данк от Мартюка позволили «Локо» сократить разницу до 10 очков.

В заключительной 10-минутке кубанцы продолжили бежать вперед, пытаясь прорезать оборону казанцев максимально быстрыми атаками. УНИКС, напротив, предпочитал сбивать темп. Тактика «Локо» оказалась более действенной: быстрый отрыв с данком Владислава Емченко (обокрал Димитриевича), открытая «треха» Барфорда, добивание Мартюка— и дистанция между командами сократилась до одного броска (71:69).

Велимир Перасович взял экстренный тайм-аут, но это не помогло. Барфорд сравнял счет очередным скоростным проходом, а затем впервые в матче вывел хозяев вперед — 74:71. Важнейшее попадание Девона Акун-Перселла и точные штрафные Барфорда поставили крест на попытках казанцев вернуть себе инициативу. «Локо» подтверждает свой статус «короля камбэков» и сравнивается с УНИКСом и «Енисеем» по количеству побед (9).

На характере

«В первой половине у нас не получалось ничего, — подчеркнул наставник краснодарцев Александр Секулич. — Нужно отдать должное сопернику, который очень качественно ограничил наши сильные стороны и, можно сказать, бил нас нашим же оружием. Как минимум очков 15-18 УНИКС набрал в первой половине после быстрых отрывов. Но перед матчем было понимание, что скамейка у нас подлиннее. Мы надеялись, что это может сработать, так и получилось. В этой игре мы получили два урока. Первый — как нельзя играть, особенно перед своими трибунами. А второй — поняли, как надо играть в оставшейся части сезона. Почет и уважение нашим ребятам, которые смогли совершить такой камбэк против команды уровня Евролиги. Х-фактор нашей победы? Характер. После кошмарной первой половины можно было совсем рассыпаться, но ребята нашли в себе силы, прежде всего внутренние, чтобы переломить ситуацию».

Отыграв отставание в 22 очка, «Локо» совершил самый крупный камбэк текущего сезона. Интересно, что предыдущего достижения «Руна» добилась всего три дня назад, когда отыграла 20 очков в гостевом матче с «Астаной».

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой, — отметил Велимир Перасович. — Они боролись до конца, за что были вознаграждены. Считаю, определяющей стала заключительная четверть, когда мы перестали играть, начали совершать ошибки и терять мячи, и соперник наказал нас. После большого перерыва мы полностью потеряли концентрацию, которая была у нас на протяжении первой половины матча».

В следующем туре «Локо» отправится на выезд к «Парме», а УНИКС примет дома «Пари НН».