Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 21:25

Вадеева объяснила причины седьмого места Словении Дончича на ЧМ-2023

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
Telegram Дзен

Капитан сборной России по баскетболу Мария Вадеева в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от выступления сборной Словении на ЧМ-2023. В четвертьфинале мундиаля Лука Дончич и компания уступили Канаде.

«Я вспоминаю Евробаскет-2017, где Дончич получил приз MVP, а его команда обыграла в финале Сербию. В тот момент они играли командно. В атаке было множество опций, в том числе с заигрыванием больших. А сейчас, второй турнир подряд, все держится на Луке. Когда же его плотно закрывают или у разыгрывающего не самый удачный день, то команда теряется. Еще словенцы очень много разговаривали с судьями. Это бросилось в глаза», — подчеркнула Вадеева.

Также MVP Премьер-лиги-2022/23 назвала главное разочарование ЧМ-2023.

«Тот факт, что не было России, — отметила Вадеева. — В прошлом году женскую команду не пустили на ЧМ, хотя мы на него отобрались через жесткое сито квалификации. Мужской сборной не позволили даже пройти отбор, хотя они начали его с трех побед подряд. Обидно, когда внешние обстоятельства вмешиваются в спорт».

ФИБА отстранила сборные России от международных стартов в марте 2022 года.

Мария Вадеева и&nbsp;Екатерина Гамова. «Женский баскетбол в России не популярен, в Москве меня путают с Гамовой». Интервью Вадеевой
Лука Дончич
Мария Вадеева
0
Читайте также
«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной
Переводчик сборной Испании рассказал, как игроки нарушали режим во время ЧМ-2018 в России
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вадеева назвала имена главных открытий ЧМ-2023