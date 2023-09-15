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Сегодня, 05:51

Зурос после 7 лет работы уйдет из сборной Грузии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Грузии Элиас Зурос объявил на своей странице в социальной сети об уходе со своей должности. Греческий специалист с 2016 года работал с командой.

«Последние 8 лет были для меня фантастическим путешествием со сборной Грузии! Я хочу поблагодарить всех за прекрасные воспоминания, а федерацию баскетбола Грузии — за доверие и поддержку! Работать и развиваться со всеми этими талантливыми игроками в течение многих лет было привилегией, и для меня была большая честь представлять такую замечательную и прекрасную страну!» — написал Зурос.

Под руководством Зуроса сборная Грузии дважды играла на Евробаскете (2017, 2022), а на прошедшем чемпионате мира заняла 16-е место, выйдя во второй раунд.

Баскетбол
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