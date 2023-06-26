«Сейчас всем будет тяжелее с нами бороться». Олимпийский призер Красильников наконец-то с золотом российского чемпионата

Итоги восьмого этапа чемпионата страны по пляжному волейболу.

Чемпионат России по пляжному волейболу добрался до экватора. В минувшие выходные в «Волей Граде», который находится под Анапой, состоялся восьмой этап из запланированных шестнадцати. Турнир в Краснодарском крае подарил неожиданных победителей.

Бронза для белорусов

Призовой фонд соревнований в Анапе составил 2 миллиона рублей — на миллион больше, чем на предыдущем московском этапе. При этом в пляжном чемпионате России действует принцип гендерного равенства, то есть мужчины и женщины получают одинаковые суммы за свои успехи.

Победители восьмого этапа забирали чеки на 200 тысяч рублей, серебряные призеры — 144 тысячи, бронзовые — 120 тысяч. Но призовые получают все 16 участников основной сетки турнира. За четвертое место полагается 80 тысяч рублей; командам, вылетевшим в четвертьфинале, достается 60 тысяч; пары, остановившиеся в 1/8, получают 30 тысяч. Даже тем, кто в итоге не смог выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе, вручают чеки на 24 тысячи рублей.

Фото beach.volley.ru

Чемпионат России в этом году имеет открытый статус. Участие в нем могут принимать и принимают команды из других стран. На этапы в Тульскую область и в Москву, например, заглядывали звездные бразильянки, победительницы и призеры престижных международных турниров Ларисса Франка и Лили Маестрини.

Южноамериканки подарили всем хорошие эмоции и красивую борьбу. На обоих этапах, в которых принимали участие, девушки завоевали медали. В Тульской области они бились в финале, но уступили лучшей паре России — Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой, а в Москве Ларисса и Лили взяли бронзу.

На этапе в Анапе бразильянок не было, как и Макрогузовой с Холоминой. В их отсутствие победа досталась москвичкам Александре Ганенко и Кристине Щеголовой. Для них это первая совместная медаль. После финала девушки признались, что тренировались вместе всего один раз.

«Желанная, максимально желанная медаль, — говорят счастливые Ганенко и Щеголева. — Делали все возможное. Тренировались вместе буквально один раз. Когда есть взаимопомощь, взаимоподдержка, всегда можно достать самые сложные мячи и выиграть самые тяжелые матчи».

Александра Ганенко и Кристина Щеголова. Фото beach.volley.ru

Однако без интернационального подиума в Анапе не остались. Бронзовую медаль взяли минчане Александр Дедков и Павел Петрушко. В матче за третье место победа белорусов была волевой. Они уступили в первой партии Владиславу Аксенову и Николаю Чухненкову из Санкт-Петербурга, но смогли переломить ход встречи.

Герой Олимпиады снова на вершине

Победу в мужских соревнованиях на радость местных болельщиков уверенно забрали Константин Семенов и Вячеслав Красильников, выступающие за «Витязь» из Анапы.

Для Красильникова это золото можно назвать долгожданным. Вячеслав выигрывал чемпионат мира, брал серебряные медали на Олимпиаде в Токио, но в паре с Олегом Стояновским. После Игр их пути разошлись.

«Хочу оставить причины разрыва с Олегом в тайне, это наше личное дело, до завершения карьеры выносить ничего не буду. Расстались не на самой приятной ноте. Но я благодарен Олегу за все то время, что мы выступали вместе. Мы прошли через много трудностей. Надеюсь, что мне удалось передать ему свой опыт, поднять его на новый уровень», — объяснял Красильников «СЭ».

Константин Семенов и Вячеслав Красильников. Фото beach.volley.ru

Стояновский стал играть вместе с Ильей Лешуковым. Сейчас это объективно лучшая пара страны. В этом сезоне они участвовали в четырех этапах чемпионата страны, взяв три золота и одно серебро.

Красильников после разрыва со Стояновским стал выступать со своим бывшим партнером Константином Семеновым. Нынешним летом на чемпионате России они дважды становились вторыми, а также Вячеслав брал бронзу с Антоном Кислицыным на третьем этапе. И вот, наконец, победа. Правда, она добыта в отсутствие лидеров.

«Нашли в игре что-то интересное, нащупали. Не могу говорить, что именно. Но действительно нащупали более уверенную свою игру, зашпаклевали те дырки, которые были. Думаю, что сейчас будет всем тяжелее с нами бороться. А мы настроены дальше побеждать и идти к своей цели», — заявил Красильников.

Следующий этап чемпионата России состоится в Зеленоградске Калининградской области. Соревнования пройдут с 29 июня по 2 июля. Дальше волейболисты заглянут в Северодвинск, Санкт-Петербург, Волгоград, Орел, Обнинск, Казань. А финал чемпионата России в начале сентября примет Анапа. Здесь будет разыгран солидный призовой фонд — 8 миллионов рублей.

Чемпионат России. 8-й этап. Анапа

Мужчины

За третье место

Александр Дедков/Павел Петрушко (Белоруссия) — Владислав Аксенов/Николай Чухненков (Зенит, Санкт-Петербург) — 2:1 (20:22, 21:17, 15:10)

Финал

Вячеслав Красильников/Константин Семенов (Витязь, Анапа) — Антон Кислицын/Федор Сабаев (Факел, Новый Уренгой) — 2:0 (21:11, 21:17)



Женщины

За третье место

Елизавета Макарова/Дарья Мастикова (Академия, Москва) — Аделя Ахметова/Ольга Мотрич (Тулица, Тульская область) — 2:0 (21:19, 21:18)

Финал

Александра Ганенко/Кристина Щеголева (МВК Динамо, Москва) — Юлия Абалакина/Анна Белова (Академия, Москва) — 2:0 (21:17, 24:22)