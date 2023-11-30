Норвегия победила в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В составе команды выступали Эндре Стремсхейм, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен. Они прошли дистанцию 4x7,5 км за 1 час 14 минут 28,4 секунды.

Вторыми финишировали французские биатлонисты (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе). Их отставание составило 20,6 секунды.

Тройку призеров замкнула сборная Германии (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, +50,5).

В среду, 29 ноября, в женской эстафете тоже выиграла сборная Норвегии.

Кубок мира, 1-й этап, Эстерсунд

Эстафета, мужчины

1. Норвегия (Эндре Стремсхейм, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) +20,6 (11).

3. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) +50,5 (1+16).