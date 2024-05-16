Алип извинился перед травмированным вратарем ЦСКА Торопом

Защитник «Зенита» Нуралы Алип на своей странице в социальных сетях принес извинения вратарю ЦСКА Владиславу Торопу за эпизод, в котором он нанес игроку красно-синих серьезную травму.

Голкипер армейцев жестко столкнулся головой с защитником «Зенита» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 4:5). Он не смог продолжить игру, его заменил 19-летний Владимир Шайхутдинов. Позже стало известно, что Торопу диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа.

«Я бы хотел извиниться перед Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло, — написал Алип.

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что состояние спортсмена стабильное, однако с большой долей вероятности ему потребуется операция.