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Сегодня, 18:33

Кристиансен: «Было потрясающе наблюдать за Ингрид на последнем круге»

Алина Савинова
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Норвежские биатлонисты Ветле Кристиансен и Ингрид Тандревольд поделились впечатлениями от победы в супермиксте на этапе Кубка мира в Поклюке.

«Я действительно счастлив. Сегодня я чувствовал себя довольно хорошо, так что жаль, что не я финишировал, но было потрясающе наблюдать за Ингрид на последнем круге. Я старался создать отрыв и привезти ей как можно больше секунд. Я думаю, что этого было более чем достаточно, потрясающая работа!» — сказал Кристиансен.

«У нас потрясающе ехали лыжи. Тренеры сказали мне, что у меня есть в запасе достаточно секунд, так что я была немного удивлена, но в то же время счастлива. На последнем этапе меня также удивила чистая стрельба так что, думаю, я даже вскрикнула от счастья. Я рада, что там никого не было, чтобы побеспокоить меня», — добавила Тандревольд.

Второе место в супермиксте заняли французы Антонен Гигонна и Лу Жанмонно. Тройку лидеров замкнули швейцарцы Никлас Хартвег и Эми Басерга.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/norway-wins-pokljuka-single-mixed/5NQ6WXJ3MNzvvjBenHy3Bo
Биатлон
Кубок мира
Ветле Кристиансен
Ингрид Тандревольд
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