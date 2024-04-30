Мацуев считает, что «Спартаку» не стоит оставлять Слишковича в качестве главного тренера

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» мнением об игре «Спартака» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Босниец входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля и стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых 14 апреля, после увольнения испанца. Под руководством Слишковича команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и ЦСКА (0:0), а также обыграла «Ростов» (5:1) и «Локомотив» (3:2).

«Мы еще сыграли не так много матчей и пока трудно судить о его работе. Как я говорил, этот сезон потерян. Да, бывают случаи, когда команда после смены тренера выдает достойный отрезок на эмоциональном подъеме. Посмотрим, что будет дальше. Но я считаю, что в «Спартаке» будут искать нового тренера. В этом плане мое мнение не изменилось: нужно искать русского тренера и пробовать работать с таким специалистом», — сказал Мацуев «СЭ».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 42 очками после 26 туров.

(Денис Сафронов)