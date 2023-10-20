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Тихонов — о Резцовой: «С большим уважением всегда к ней относился за ее прямоту, доверчивость к жизни»

Тихонов отреагировал на смерть Анфисы Резцовой
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Ушла из жизни великая спортсменка. Единственная из российских женщин, кто стал чемпионкой олимпийских игр и в лыжных гонках, и в биатлоне. Я с большим уважением всегда к ней относился за ее прямоту. За ее доверчивость к жизни. Она не только стала великой спортсменкой, но и родила достойную дочь. Из этой жизни уходит история, поколение великих. Мои соболезнования близким родственникам. С большим уважением всегда был к ней», — сказал Тихонов «СЭ».

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Анфиса Резцова. «Первая медаль в биатлоне далась тяжело. Три промаха, бежала, как никогда». Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
Александр Тихонов
Анфиса Резцова
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