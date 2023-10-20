Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Ушла из жизни великая спортсменка. Единственная из российских женщин, кто стал чемпионкой олимпийских игр и в лыжных гонках, и в биатлоне. Я с большим уважением всегда к ней относился за ее прямоту. За ее доверчивость к жизни. Она не только стала великой спортсменкой, но и родила достойную дочь. Из этой жизни уходит история, поколение великих. Мои соболезнования близким родственникам. С большим уважением всегда был к ней», — сказал Тихонов «СЭ».

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.