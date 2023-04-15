Васильев о санкциях Украины: «Для меня честь, что на меня обратили внимание»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что его включили в санкционный список Украины против российских спортсменов.

«В первый раз слышу об этом. Для меня честь, что на меня обратили внимание. Только я не понимаю, по какой причине. Но это уже неважно. Здорово, что все, что я говорю, не улетает в космос, а имеет какой-то смысл. То, что сейчас происходит на Украине, для меня большая боль. У меня очень много друзей на Украине. Я, конечно, переживаю за то, что там сейчас все перевернулось с ног на голову. Для меня это очень печальное событие», — сказал Васильев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Украина ввела санкции против Васильева, футболиста Игоря Акинфеева, фигуриста Ильи Авербуха и многих других российских спортсменов. Им запрещено вести предпринимательскую деятельность на Украине, приобретать недвижимость, въезжать в страну.