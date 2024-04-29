Мусаев — о матче с «Крыльями»: «Не понимаю, почему не засчитали гол. Там не было игры рукой»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в матче против «Крыльев Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

На 8-й минуте арбитр матча Сергей Карасев отменил гол защитника «быков» Сергея Волкова из-за игры рукой.

«Был недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чем проблема, я не понимаю», — приводит слова Мусаева matchtv.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. У лидирующего «Зенита» также 50 очков, но петербуржцы опережают команду Мусаева по дополнительным показателям.

4 мая «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Ахматом», а «Зенит» двумя днями позже на выезде сыграет против «Факела».